Севериненко (Гулый) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гулый Василий Козмин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно