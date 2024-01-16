Севериненко (Гулый) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севериненко (Гулый) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гулый Василий Козмин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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