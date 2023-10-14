Бегеза Вера Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегеза Вера Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.?

Дочь: Сабанцева Валентина Кондратьевна

Отец ребёнка: Бегеза Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бегеза Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Бегеза Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Галина Кондратьевна

Отец ребёнка: Бегеза Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолюк Надежда Кондратьевна

Отец ребёнка: Бегеза Кондрат Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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