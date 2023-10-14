Бегеза Вера Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.?
Дочь: Сабанцева Валентина Кондратьевна
Отец ребёнка: Бегеза Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бегеза Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Бегеза Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Галина Кондратьевна
Отец ребёнка: Бегеза Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолюк Надежда Кондратьевна
Отец ребёнка: Бегеза Кондрат Яковлевич
Смерть
Неизвестно