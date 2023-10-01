Хабибуллин Борис Мугалимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1954
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1954
Отец: Хабибуллин Мугалим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1980
Сын: Хабибуллин Эдуард Борисович
Мать ребёнка: Хабибуллина-Фасхутдинова Аниса Миниахметовна
Рождение ребёнка
13.10.1983
Дочь: Хорошилова Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Хабибуллина-Фасхутдинова Аниса Миниахметовна