Хабибуллин Борис Мугалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Борис Мугалимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1954

Отец: Хабибуллин Мугалим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1980

Сын: Хабибуллин Эдуард Борисович

Мать ребёнка: Хабибуллина-Фасхутдинова Аниса Миниахметовна

Рождение ребёнка
13.10.1983

Дочь: Хорошилова Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Хабибуллина-Фасхутдинова Аниса Миниахметовна

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