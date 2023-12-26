Татанова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.12.1896 ст.
Сын: Татанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Татанов Михаил Васильевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396229#432
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Татанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Татанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Татанов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Татанов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Татанов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916