Татанова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татанова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.12.1896 ст.

Сын: Татанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Татанов Михаил Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396229#432
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Татанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Татанов Михаил Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Татанов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Татанов Михаил Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Татанов Михаил Васильевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татанов Михаил Васильевич

Смерть
После 1916
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