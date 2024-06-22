Колпаков (Кирьянова) Ксения Иаковлева 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Кирьянова) Ксения Иаковлева

Место рождения

с. Верх-Буй, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Верх-Буй, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Колпаков Семен Ильин

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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