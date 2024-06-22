Колпаков (Кирьянова) Ксения Иаковлева
Место рожденияс. Верх-Буй, Осинский уезд, Пермская губерния
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Верх-Буй, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
03.02.1895
Муж: Колпаков Семен Ильин
Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно