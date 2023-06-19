Мартынов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Андрей

Место рождения

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Мартынов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Мартынов Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Мартынов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1916
Низовка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область