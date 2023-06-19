Мартынов Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Мартынов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Мартынов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1916