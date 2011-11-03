Бежанян Фрунзе Патваканович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1947
Дата смерти03.11.2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1947
Отец: Бежанян Патвакан
Мать: Бежанян Арусяк
Рождение ребёнка
20.08.1983
Мать ребёнка: Эрлик Галина Николаевна
Рождение ребёнка
23.09.1984
Дочь: Пирогова Маргарита Фрунзеевна
Мать ребёнка: Эрлик Галина Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1994
Дочь: Эрлик Юлия Фрунзеевна
Мать ребёнка: Эрлик Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанян Наринэ Фрунзеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанян Арминэ Фрунзеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанян Маргарита Фрунзеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эрлик Галина Николаевна
Смерть
03.11.2011