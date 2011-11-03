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Бежанян Фрунзе Патваканович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1947

Дата смерти

03.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1947

Отец: Бежанян Патвакан

Мать: Бежанян Арусяк

Рождение ребёнка
20.08.1983

Сын: Эрлик Рафаэль Фрунзиевич

Мать ребёнка: Эрлик Галина Николаевна

Рождение ребёнка
23.09.1984

Дочь: Пирогова Маргарита Фрунзеевна

Мать ребёнка: Эрлик Галина Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1994

Дочь: Эрлик Юлия Фрунзеевна

Мать ребёнка: Эрлик Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанян Наринэ Фрунзеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанян Арминэ Фрунзеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанян Маргарита Фрунзеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эрлик Галина Николаевна

Смерть
03.11.2011
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