Козонкова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козонкова Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1888

Дочь: Прибыткова Фатинья Евстафьевна

Отец ребёнка: Козонков Евстафий Яковлевич

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Крещение 26.02.1888, восприемник Голоухова Ираида Степановна.
Смерть
Неизвестно
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