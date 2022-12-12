Козонкова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1888
Дочь: Прибыткова Фатинья Евстафьевна
Отец ребёнка: Козонков Евстафий Яковлевич
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Крещение 26.02.1888, восприемник Голоухова Ираида Степановна.
Смерть
Неизвестно