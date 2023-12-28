Клепалова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепалова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1953

Отец: Клепалов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1980

Сын: Деменьшин Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Деменьшин Вениамин Вениаминович

Рождение ребёнка
14.09.1986

Сын: Деменьшин Эдуард Вениаминович

Отец ребёнка: Деменьшин Вениамин Вениаминович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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