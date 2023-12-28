Клепалова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1953
Отец: Клепалов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1980
Сын: Деменьшин Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Деменьшин Вениамин Вениаминович
Рождение ребёнка
14.09.1986
Сын: Деменьшин Эдуард Вениаминович
Отец ребёнка: Деменьшин Вениамин Вениаминович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область