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Гатаулла Габдуллович

Место рождения

Тулбай, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тулбай, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Сэлимжэухэр

Мать ребёнка: Гулмижамал Габдулгаффаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадельхаят Гатаулловна

Мать ребёнка: не указана

Дусаево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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