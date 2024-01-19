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Петров Игорь Игоревич

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Волков Игорь

Мать: Петрова Валентина Фокична

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1987

Сын: Петров Семен Игоревич

Мать ребёнка: Петрова Маргарита Семеновна

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Тямина Александра Игоревна

Мать ребёнка: Петрова Маргарита Семеновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Алиса Игоревна

Мать ребёнка: Купреева Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Юлия Игоревна

Мать ребёнка: Москвина Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреева Наталья Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвина Анна Сергеевна

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