Петров Игорь Игоревич
Место рождения
Дата рождения1964
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Волков Игорь
Рождение ребёнка
1987
Мать ребёнка: Петрова Маргарита Семеновна
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Тямина Александра Игоревна
Мать ребёнка: Петрова Маргарита Семеновна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Алиса Игоревна
Мать ребёнка: Купреева Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Юлия Игоревна
Мать ребёнка: Москвина Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москвина Анна Сергеевна