Кремкова (Обмок) Алина Валерьевна
Место рожденияРязань
Дата рождения24.11.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1993
Рязань
Место жительства
С 1994 по 1995
Место жительства
С 1995 по 2014
Образование
С 13.09.2000 по 01.07.2008
Рязань
МБОУ Школа № 70, Основное общее образование (1-9 класс)
Образование
01.07.2008
Рязань
Окончила детскую школу искусств № 2 по классу фортепиано
Образование
С 01.09.2008 по 01.07.2010
Рязань
МБОУ Лицей № 52, Среднее общее образование (10-11 класс)
Образование
С 01.09.2010 по 01.07.2014
Рязань
РГУ им. С.А. Есенина, факультет юриспруденции и политологии, специальность - юрист
Работа или профессия
С 01.09.2014 по 01.02.2016
Москва
Юриспруденция (нотариальная деятельность, гражданское право)
Работа или профессия
С ?.02.2016
Москва
Проектная деятельность в сфере IT (руководитель проектов)
Бракосочетание
07.07.2017
Москва
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Рязань
Борисо-Глебский кафедральный собор | Восприемники: Сергей (двоюродный брат папы) и Лилиана (подруга мамы)