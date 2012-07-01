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Мирошниченко Яна Валентиновна
Мирошниченко Яна Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.2012
Пол
Женский
Отец
Мирошниченко Валентин Сергеевич
1983 г.р.
Мать
Рахимова Надежда Наильевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.2012
Отец:
Мирошниченко Валентин Сергеевич
Мать:
Рахимова Надежда Наильевна
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