Мирошниченко Яна Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Яна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.2012

Отец: Мирошниченко Валентин Сергеевич

Мать: Рахимова Надежда Наильевна

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