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Яковлев Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1982

Дата смерти

27.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1964 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1982

Отец: Яковлев Андрей

Мать: Яковлева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.2006

Сын: Яковлев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Усманова Алина Гизяровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Алина Гизяровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова Алина Гизяровна

Смерть
27.08.2009
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