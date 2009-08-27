Яковлев Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1982
Дата смерти27.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1982
Отец: Яковлев Андрей
Рождение ребёнка
11.09.2006
Сын: Яковлев Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Усманова Алина Гизяровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Алина Гизяровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усманова Алина Гизяровна
Смерть
27.08.2009