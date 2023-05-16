Эминов Панает Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эминов Панает Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эминов Спиридон Лазаревич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Елена Панаетовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Олинга Панаетовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Миро Панаетовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эминова Насте Панаетовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Ефрем Панаетович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эминов Герасим Панаетович

Мать ребёнка: не указана

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