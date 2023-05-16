Эминов Панает Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эминов Спиридон Лазаревич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова Елена Панаетовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова Олинга Панаетовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова Миро Панаетовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эминова Насте Панаетовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эминов Герасим Панаетович
Мать ребёнка: не указана