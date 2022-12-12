Лермонтов Михаил Юрьевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1814
Дата смерти27.07.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1814 по 1816
Место жительства
С 1816 по 1829
Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1832 по 1837
Место жительства
С 1840 по 1841
Смерть
27.07.1841
Место жительства
С 1841 по 1841
Место жительства
С 1892 по 1832