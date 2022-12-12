Лермонтов Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лермонтов Михаил Юрьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.10.1814

Дата смерти

27.07.1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1814 по 1816
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1816 по 1829
Лермонтово, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1832 по 1837
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1840 по 1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.07.1841
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
С 1841 по 1841
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
С 1892 по 1832
Москва, город федерального значения Москва
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