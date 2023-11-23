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Дарья Васильева Резепова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Василий Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Петров Резепов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Осип Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Петров Резепов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Петров Резепов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зернова Александра Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Петров Резепов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Петров Резепов

Смерть
Неизвестно
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