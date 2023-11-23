Дарья Васильева Резепова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Василий Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Петров Резепов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Осип Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Петров Резепов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Петров Резепов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зернова Александра Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Петров Резепов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно