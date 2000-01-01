Ершов Иван
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Белоруссия
Рождение ребёнка
24.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чарджоу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Чарджоу