Ершов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Иван

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Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоруссия
Рождение ребёнка
24.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чарджоу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Чарджоу
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