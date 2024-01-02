Захаров Семен Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Захарова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Захарова Васса Игнатьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Захарова Марья Семеновна
Мать ребёнка: Захарова Васса Игнатьевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Захаров Василий Симонович
Мать ребёнка: Захарова Васса Игнатьевна
Башарово, Георгиевская волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно