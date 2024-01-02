Захаров Семен Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Семен Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Захаров Герасим Кириллович

Мать: Захарова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Захарова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Захарова Васса Игнатьевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Захарова Марья Семеновна

Мать ребёнка: Захарова Васса Игнатьевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Захаров Василий Симонович

Мать ребёнка: Захарова Васса Игнатьевна

Башарово, Георгиевская волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Васса Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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