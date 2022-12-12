Серебрякова галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова галина Степановна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
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