Наумова (Кисилевич) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Кисилевич) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

KK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1932

Отец: Наумов Иван Филимонович

Мать: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1967

Сын: Кисилевич Константин Викторович

Отец ребёнка: Кисилевич Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисилевич Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Кисилевич Виктор Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисилевич Виктор Георгиевич

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