Наумова (Кисилевич) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1932
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1932
Отец: Наумов Иван Филимонович
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1967
Сын: Кисилевич Константин Викторович
Отец ребёнка: Кисилевич Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисилевич Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Кисилевич Виктор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно