Перевалова (Бабина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревалова (Бабина) Елена Васильевна

Перевалова (Бабина) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1985

Отец: Бабин Василий Петрович

Мать: Бабина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.2007

Дочь: Перевалова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Перевалов Петр

Рождение ребёнка
25.08.2014

Сын: Перевалов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Перевалов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Петр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close