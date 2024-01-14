Перевалова (Бабина) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1985
Отец: Бабин Василий Петрович
Мать: Бабина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.2007
Дочь: Перевалова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Перевалов Петр
Рождение ребёнка
25.08.2014
Сын: Перевалов Андрей Петрович
Отец ребёнка: Перевалов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перевалов Петр