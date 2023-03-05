Попова (Казанова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Казанова) Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1918

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1918

Отец: Казанов Максим Лупанович

Мать: Казанова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
12.03.1937

Дочь: Жигульская Лидия Петровна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Пётр Семёнович

Развод
Неизвестно

Муж: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

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