Попова (Казанова) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1918
Рождение ребёнка
12.03.1937
Дочь: Жигульская Лидия Петровна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Пётр Семёнович
Развод
Неизвестно
Муж: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил