Маршева (Тугина) Евгения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1913
Отец: Тугин Алексей Иванович
Мать: Тугина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Дочь: Кузьмина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Маршев Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Фураева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Маршев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно