Маршева (Тугина) Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маршева (Тугина) Евгения Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1913

Отец: Тугин Алексей Иванович

Мать: Тугина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Кузьмина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Маршев Иван Петрович

Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Фураева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Маршев Иван Петрович

Любыни, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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