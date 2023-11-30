Соловьева Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1978
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1978
Отец: Савонькин Александр Васильевич
Мать: Савонькина Надежда
Рождение ребёнка
06.06.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.2010
Дочь: Соловьева Арина Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности