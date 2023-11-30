Соловьева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Елена Александровна

Соловьева Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1978

Отец: Савонькин Александр Васильевич

Мать: Савонькина Надежда

Рождение ребёнка
06.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.2010

Дочь: Соловьева Арина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close