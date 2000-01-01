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Пономарёв Леонтий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 19.09.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 19.09.1941 Илекским РВК. Служил в звании красноармейца в 1193 стрелковом полку 360 стрелковой дивизии (ппс 341). В феврале-марте 1943 года 360 с... Показать все
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести
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