Пономарёв Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 19.09.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 19.09.1941 Илекским РВК. Служил в звании красноармейца в 1193 стрелковом полку 360 стрелковой дивизии (ппс 341). В феврале-марте 1943 года 360 с... Показать все
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести