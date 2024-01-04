Шайхетдинов Фоат
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Шайхетдинов Габдерахман
Мать: Халимя
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайхетдинов Рашат
Мать ребёнка: Хамдия Мисбах Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамдия Мисбах Кызы
Смерть
Неизвестно