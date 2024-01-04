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Шайхетдинов Фоат

Место рождения

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шайхетдинов Габдерахман

Мать: Халимя

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамдия Мисбах Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамдия Мисбах Кызы

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамдия Мисбах Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайхетдинов Рашат

Мать ребёнка: Хамдия Мисбах Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамдия Мисбах Кызы

Смерть
Неизвестно
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