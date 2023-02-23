Любомудров Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любомудров Андрей

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Место рождения

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Бастрыкина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: ?

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Любомудров Петр Андреевич

Мать ребёнка: ?

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любомудров Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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