Золотарева (Орешина) Феодосия Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Золотарева (орешина) Илья Федорович
Отец ребёнка: Золотарева (орешина) Федор Степанович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Золотарева (орешина) Федор Степанович
Рождение ребёнка
30.12.1856
Дочь: Кочкина Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Золотарева (орешина) Федор Степанович
Смерть
Неизвестно