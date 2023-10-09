Золотарева (Орешина) Феодосия Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева (Орешина) Феодосия Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Золотарева (орешина) Илья Федорович

Отец ребёнка: Золотарева (орешина) Федор Степанович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Золотарева (орешина) Федор Степанович

Рождение ребёнка
30.12.1856

Дочь: Кочкина Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Золотарева (орешина) Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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