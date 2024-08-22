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Токарев Филипп Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Токарев Федор Федоров

Мать: Токарева Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Ульян Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Федор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Авраам Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Филипп Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Абрам Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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