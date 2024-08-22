Токарев Филипп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Токарев Федор Федоров
Мать: Токарева Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Авраам Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Филипп Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно