Колбасина (Плахотникова) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Плахотников Константин Минаевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Колбасин ?
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Колбасин ?
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Колбасин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колбасин ?
Смерть
Около 1970