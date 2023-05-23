Колбасина (Плахотникова) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбасина (Плахотникова) Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Плахотников Константин Минаевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Колбасин Борис Иванович

Отец ребёнка: Колбасин ?

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Колбасин ?

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Колбасин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбасин ?

Смерть
Около 1970
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