Ахваткина (Тельнова) Лидия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2013
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1952
Сын: Ахваткин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Ахваткин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефанова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Ахваткин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахваткин Алексей
Смерть
Около 2013