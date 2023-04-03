Ахваткина (Тельнова) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахваткина (Тельнова) Лидия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2013

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тельнов Степан Митрофанович

Мать: Тельнова Вера Константиновна

Рождение ребёнка
28.05.1952

Сын: Ахваткин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Ахваткин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефанова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Ахваткин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахваткин Алексей

Смерть
Около 2013
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