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Рулёв Ян Валерьевич

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

09.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1988

Отец: Толокольников Валерий Вениаминович

Мать: Рулёва Оксана

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
04.01.2011

Дочь: Рулёва Диана Яновна

Мать ребёнка: Рулёва Марина Александровна

Рождение ребёнка
13.01.2014

Дочь: Рулёва Вероника Яновна

Мать ребёнка: Рулёва Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рулёва Марина Александровна

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