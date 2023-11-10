Рулёв Ян Валерьевич
Место рождения
Дата рождения09.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1988
Отец: Толокольников Валерий Вениаминович
Мать: Рулёва Оксана
Рождение ребёнка
04.01.2011
Дочь: Рулёва Диана Яновна
Мать ребёнка: Рулёва Марина Александровна
Рождение ребёнка
13.01.2014
Дочь: Рулёва Вероника Яновна
Мать ребёнка: Рулёва Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно