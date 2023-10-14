Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самохвалов Алексей Ильич
Мать: Галина
Рождение ребёнка
15.09.1990
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Фатеев Евгений
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатеев Антон
Отец ребёнка: Фатеев Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Фатеев Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фатеев Евгений
Смерть
Неизвестно