Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самохвалов Алексей Ильич

Мать: Галина

Рождение ребёнка
15.09.1990

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Фатеев Евгений

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатеев Антон

Отец ребёнка: Фатеев Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Фатеев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатеев Евгений

Смерть
Неизвестно
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