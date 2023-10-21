Пискунова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1879
Сын: Пискунов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович
Вятская губерния
Рождение ребёнка
1880
Сын: Пискунов Никандр Григорьевич
Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глафира Григорьевна
Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсаулова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилагея Григорьевна
Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискунов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии