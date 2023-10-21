Пискунова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1879

Сын: Пискунов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович

Вятская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Пискунов Никандр Григорьевич

Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Григорьевна

Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсаулова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилагея Григорьевна

Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискунов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Пискунов Григорий Данилович

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискунов Григорий Данилович

Смерть
Неизвестно
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
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