Смолина Василиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина Василиса Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2023

Отец: Смолин Степан Николаевич

Мать: Смолина Анастасия Алексеевна

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