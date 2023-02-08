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Смолина Василиса Степановна
Смолина Василиса Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.2023
Пол
Женский
Отец
Смолин Степан Николаевич
1986 г.р.
Мать
Смолина (Голубь) Анастасия Алексеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2023
Отец:
Смолин Степан Николаевич
Мать:
Смолина Анастасия Алексеевна
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