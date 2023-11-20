Васса Емануилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Емануилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Синцов Емануил Архипович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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