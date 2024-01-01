Климантов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимантов Алексей Степанович

Климантов Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1948

Сын: Климантов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Климантова Мария Ивановна

Алешники, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климантов Арбузов Евгений Алексеевич / Григорьевич

Мать ребёнка: Климантова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close