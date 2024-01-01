Климантов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1948
Сын: Климантов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Климантова Мария Ивановна
Алешники, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климантов Арбузов Евгений Алексеевич / Григорьевич
Мать ребёнка: Климантова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно