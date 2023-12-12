Соловьева Сальникова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Сальникова Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Савельев Василий

Мать: Соловьева Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Сальников Василий Павлович

Отец ребёнка: Сальников Павнл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Валентин Павлович

Отец ребёнка: Сальников Павнл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Павнл

Смерть
Неизвестно
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