Соловьева Сальникова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Савельев Василий
Рождение ребёнка
1944
Сын: Сальников Василий Павлович
Отец ребёнка: Сальников Павнл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Валентин Павлович
Отец ребёнка: Сальников Павнл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сальников Павнл
Смерть
Неизвестно