Куликова (Новикова) (Новикова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1926
Отец: Новиков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1948
Сын: Куликов Владимир
Отец ребёнка: Куликов Николай
Рождение ребёнка
07.01.1952
Сын: Куликов Геннадий
Отец ребёнка: Куликов Николай
Рождение ребёнка
18.04.1955
Сын: Куликов Анатолий
Отец ребёнка: Куликов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Николай
Смерть
Неизвестно