Куликова (Новикова) (Новикова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Новикова) (Новикова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1926

Отец: Новиков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1948

Сын: Куликов Владимир

Отец ребёнка: Куликов Николай

Рождение ребёнка
07.01.1952

Сын: Куликов Геннадий

Отец ребёнка: Куликов Николай

Рождение ребёнка
18.04.1955

Сын: Куликов Анатолий

Отец ребёнка: Куликов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Николай

Смерть
Неизвестно
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