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Анурьев Алексей Юрьевич
Анурьев Алексей Юрьевич
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
25.03.1975
Пол
Мужской
Отец
Анурьев Юрий Николаевич
1951 г.р.
Мать
Анурьева (Лобанова) Татьяна Алексеевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1975
Отец:
Анурьев Юрий Николаевич
Мать:
Анурьева Татьяна Алексеевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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