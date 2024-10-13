Саврасова (Винокурова) Ефросиния Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврасова (Винокурова) Ефросиния Никитична

Место рождения

Касторная, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.02.1912

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1912 по 1913 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Касторная, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Петухов Сергей Демьянович

Отец ребёнка: Петухов Демьян

Бракосочетание
1938

Муж: Саврасов Михаил Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1940

Сын: Саврасов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Саврасов Михаил Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1979
Москва, город федерального значения Москва

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