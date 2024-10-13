Саврасова (Винокурова) Ефросиния Никитична
Место рождения
Дата рождения15.02.1912
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Петухов Сергей Демьянович
Отец ребёнка: Петухов Демьян
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
19.11.1940
Сын: Саврасов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Саврасов Михаил Николаевич
Смерть
1979