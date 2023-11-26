Болотова Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотова Оксана Николаевна

Болотова Оксана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1971

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1993

Дочь: Сюй Аяна Цзяговна

Отец ребёнка: Сюй Цзяго

Рождение ребёнка
24.10.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюй Цзяго

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