Болотова Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1971
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1993
Дочь: Сюй Аяна Цзяговна
Отец ребёнка: Сюй Цзяго
Рождение ребёнка
24.10.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюй Цзяго