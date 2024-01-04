Курзаков (Kurzakov) Семен Тихонович (Semen Tikhonovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаков (Kurzakov) Семен Тихонович (Semen Tikhonovich)

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Место рождения

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1911

Дата смерти

26.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Курзаков Тихон Назарович

Мать: не указана

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
27.08.1941
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Анисимовна

Смерть
26.02.1943
на войне
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