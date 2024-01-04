Курзаков (Kurzakov) Семен Тихонович (Semen Tikhonovich)
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти26.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Курзаков Тихон Назарович
Мать: не указана
Военная служба
27.08.1941
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Анисимовна
Смерть
26.02.1943
на войне