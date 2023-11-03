Шубина 1, Шестернина 2 (Гордеева) Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Гордеев Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1876
Муж: Шубин Михаил Тихонов
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М. 19 Ж. 21
Рождение ребёнка
25.09.1876
Дочь: Ефросинья Михайлова
Отец ребёнка: Шубин Михаил Тихонов
Бракосочетание
20.01.1889
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 38 ж. 35 оба вторым браком
Смерть
Неизвестно