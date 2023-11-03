Шубина 1, Шестернина 2 (Гордеева) Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина 1, Шестернина 2 (Гордеева) Ирина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Гордеев Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
22.08.1876

Муж: Шубин Михаил Тихонов

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М. 19 Ж. 21
Рождение ребёнка
25.09.1876

Дочь: Ефросинья Михайлова

Отец ребёнка: Шубин Михаил Тихонов

Бракосочетание
20.01.1889

Муж: Шестернин Павел Гаврилов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 38 ж. 35 оба вторым браком
Смерть
Неизвестно
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