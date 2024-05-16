Швец (Сидорова) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1989 по 1998
1029 школа Москва
Рождение ребёнка
09.01.2001
Сын: Швец Валентин
Отец ребёнка: Швец Дмитрий Николаевич
Россия
Образование
С 2005 по 2009
МГГУ им.М.А.Шолохова
Рождение ребёнка
28.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Швец Дмитрий Николаевич
Россия