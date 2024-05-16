Швец (Сидорова) Мария 12.04.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Швец (Сидорова) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швец Дмитрий Николаевич

Образование
С 1989 по 1998
1029 школа Москва
Рождение ребёнка
09.01.2001

Сын: Швец Валентин

Отец ребёнка: Швец Дмитрий Николаевич

Россия
Образование
С 2005 по 2009
МГГУ им.М.А.Шолохова
Рождение ребёнка
28.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Швец Дмитрий Николаевич

Россия

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