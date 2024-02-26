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Анна Яковлева (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Павлов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Марка Прокофьев (Ич)

Отец ребёнка: Прокофий Павлов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Елена Прокофьева (Вна)

Отец ребёнка: Прокофий Павлов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Яков Прокофьев (Ич)

Отец ребёнка: Прокофий Павлов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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