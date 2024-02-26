Анна Яковлева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Павлов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Марка Прокофьев (Ич)
Отец ребёнка: Прокофий Павлов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Елена Прокофьева (Вна)
Отец ребёнка: Прокофий Павлов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Яков Прокофьев (Ич)
Отец ребёнка: Прокофий Павлов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно