Арсланов Миннегалий Гильванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1954
Дата смерти11.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1954
Отец: Арсланов Гильван Арслан улы
Мать: Арсланова Гульсум
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велиева Зиля Шикиряновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Велиева Зиля Шикиряновна
Смерть
11.12.2011