Арсланов Миннегалий Гильванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсланов Миннегалий Гильванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1954

Дата смерти

11.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1954

Отец: Арсланов Гильван Арслан улы

Мать: Арсланова Гульсум

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велиева Зиля Шикиряновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Велиева Зиля Шикиряновна

Смерть
11.12.2011
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