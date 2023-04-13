Комшин Илья Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1977
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1977
Бракосочетание
1995
Жена: Комшина Елена
Рождение ребёнка
28.05.1999
Сын: Гунов Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Гунова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
30.?.2004
Сын: Комшин Алексей Ильич
Мать ребёнка: Гунова Мария Михайловна
Развод
2012
Жена: Комшина Елена
Рождение ребёнка
20.02.?
Сын: Комшин Евгений Ильич
Мать ребёнка: Комшина Елена
Рождение ребёнка
30.10.?
Дочь: Ивлиева Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Комшина Елена