Комшин Илья Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомшин Илья Валерьевич

Комшин Илья Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

$.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1977

Отец: Комшин Валерий Николаевич

Мать: Комшина Марина Евгеньевна

Бракосочетание
1995

Жена: Комшина Елена

Рождение ребёнка
28.05.1999

Сын: Гунов Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Гунова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
30.?.2004

Сын: Комшин Алексей Ильич

Мать ребёнка: Гунова Мария Михайловна

Развод
2012

Жена: Комшина Елена

Рождение ребёнка
20.02.?

Сын: Комшин Евгений Ильич

Мать ребёнка: Комшина Елена

Рождение ребёнка
30.10.?

Дочь: Ивлиева Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Комшина Елена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close