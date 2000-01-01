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Михайлов Федор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Михайлов Павел Васильевич

Мать: Михайлова Дарья Федоровна

Смерть
1972
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